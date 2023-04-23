Дерматолог рассказала, в каких случаях от черных точек невозможно избавиться

Процедуры у косметолога, а также домашний уход могут смягчить проявления черных точек, но не в случае, если они представляют собой широкие протоки сальных желез. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.

«Обычно черные точки представляют собой потемневший из-за окисления секрет сальных желез. В таком случае пилинги и чистки могут временно избавить от черных точек — как только секрет желез накопится в протоках, все вернется к изначальному состоянию. При этом лучше выбрать ультразвуковую чистку, так как она менее травматична. Также эффективен домашний уход, особенно средства с бензоилпероксидом и кислотами», — рассказала Воронина.

Дерматолог отметила, что при большой ширине выводного протока сальной железы избавиться от черных точек окончательно не получится.

«Чем шире выводной проток — тем заметнее он на коже. Повлиять на этот параметр нельзя даже с помощью лазерной шлифовки. Но это не заболевание, а просто особенность строения сальных желез», — рассказала Воронина.