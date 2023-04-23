Психологи придумали способ сохранения сексуального благополучия в пожилом возрасте

Психологи из Саутгемптонского университета (Великобритания) разработали концепцию сохранения благополучия в интимной жизни в пожилом возрасте. Исследование ученых было опубликовано в журнале The Journal of Sex Research.

«Мы разработали концепцию сохранения благополучия в интимной жизни. Удовлетворенность отношениями и сексуальное благополучие можно поддерживать, несмотря на негативные изменения в сексуальной функции обоих партнеров, сохраняя сексуальную связь через общий опыт, эмоциональную близость и поддержку друг друга», – объяснили ученые.

Ученые провели углубленное интервью 31 участника пожилого возраста – вопросы преимущественно касались интимной жизни респондентов. Например, о том, как они относятся к изменениях в сексуальной жизни, которые наступили с возрастом, или какой у них был последний контакт. Добровольцы также заполнили анкету демографических данных. В ходе анализа полученных данных ученые выяснили, что участники часто принимали сексуальные изменения и проблемы как часть естественного процесса старения или как следствие других возрастных проблем со здоровьем.

По словам авторов, для участников снижение частоты сексуальной активности по сравнению с их более ранними годами было обычным явлением. При этом часть респондентов хотели бросить вызов системе и пытались сохранить количество сексуальных актов на прежнем уровне.

«Полученные нами результаты важны, так как могут помочь разработать новые методы терапии для пожилых людей с сексуальными проблемами», — заключили авторы.