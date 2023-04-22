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Врачи выяснили, как отмена алкоголя способствует хронической боли

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Frank Roder/ Global Look Press

Ученые выявили два механизма, благодаря которым отмена употребления алкоголя связана с хроническими болями. Об этом сообщает Институт Скриппса.

Одним из последствий длительного употребления алкоголя является боль: более половины людей с алкоголизмом испытывают постоянную боль того или иного типа. Это включает в себя алкогольную невропатию, которая представляет собой повреждение нервов, а также многие другие проблемы. Так, во время абстиненции у алкоголиков может наблюдаться аллодиния, при которой обычный для здоровых людей раздражитель воспринимается как болезненный.

Мариса Роберто и его коллеги решили выяснить, как именно алкоголь способствует боли. Для этого они сравнили три группы взрослых мышей: животных, которые были зависимы от алкоголя (чрезмерно пьющие), особей, которые имели ограниченный доступ к алкоголю и не считались зависимыми (умеренно пьющие), и тех, которым никогда не давали алкоголь.

У зависимых мышей аллодиния развивалась во время отмены алкоголя, а последующий доступ к алкоголю значительно снижал болевую чувствительность. Однако у половины мышей, которые не были зависимы от алкоголя, также была повышена болевая чувствительности при отмене алкоголя. Но, в отличие от зависимых мышей, эта аллодиния не исчезала при повторном воздействии алкоголя.

Когда авторы измерили уровни воспалительных белков у животных, они обнаружили, что, хотя признаки воспаления проявлялись у обоих групп, у зависимых мышей в крови был ряд дополнительных уникальных белков. Это указывает на то, что в схожей ситуации разные молекулярные механизмы могут вызывать два типа боли. Из этого следует, что в этих двух ситуациях могут потребоваться разные лекарства для борьбы с болью.

«Эти два типа боли сильно различаются, поэтому важно уметь «видеть» их и разрабатывать разные способы лечения каждого типа», — резюмируют авторы.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

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