Врачи создали тест для выявления биомаркеров рака с помощью флуоресцентных пептидов

Ученые создали новую систему диагностики рака на ранних стадиях. Об этом сообщает Университет штата Флорида.

При подозрении на рак пациенту часто проводят тест на биомаркеры рака. Это специфические вещества, выделяемые опухолью в процессе жизнедеятельности или здоровыми тканями под их влиянием.

Команда химиков Университета штата Флорида разработала новый тест для обнаружения таких онкомаркеров, связанных с несколькими типами рака. Система состоит из наночастиц золота и помеченных флуоресцентным красителем пептидов. Компоненты соединены химическим образом, а наночастицы золота удерживают краситель от свечения в присутствии УФ-лучей. Если во взятой на анализ жидкости пациента содержится ММР-14 — биомаркер различных видов рака, но чаще всего рака молочной железы — он разрывает связи в пептидах, отделяя фрагмент с красителем от золота. Если золото не поглощает энергию красителя, образец начинает светиться в ультрафиолете.

Свет, исходящий от образца, зависит от концентрации фермента и времени взаимодействия. Измеряя параметры этого света, врачи могут понять, как много биомаркеров рака содержится в моче или в крови пациента, и сделать вывод о его состоянии.

По словам ученых, их систему можно адаптировать к любому биомаркеру, просто заменив пептид.