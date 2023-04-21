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Археологи доказали, что древние полинезийцы регулярно ходили по морю на тысячи километров

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Aymeric Hermann

Ученые обнаружили доказательства регулярных дальних путешествий у древних полинезийцев. Об этом сообщает Институт эволюционной антропологии общества имени Макса Планка.

Древние жители Полинезии — региона к востоку от Австралии — были известны своими навыками хождения по морю. Они достигли тихоокеанских островов (например, острова Кука и Гавайев) еще в первом тысячелетии нашей эры, оказавшись там намного раньше европейцев. При этом полинезийским аборигенам пришлось мигрировать на тысячи километров от своей прародины в юго-восточной Азии, но неясно, насколько они поддерживали связь с другими островами.

Чтобы выяснить это, ученые провели геохимический анализ каменных орудий, найденных на Вануату, на Соломоновых и на Каролинских островах в период с 1978 по 2019 год. Эти инструменты были теслами — универсальными режущими инструментами, сравнимыми с топорами. Выяснилось, что из восьми тесел или фрагментов тесла, проанализированных исследователями, шесть были добыты в одном и том же большом укрепленном комплексе карьеров Татагаматау на острове Тутуила (Американское Самоа), который расположен более чем в 2500 километрах от Новой Гвинеи.

По мнению авторов, перевозка таких социально ценных предметов, которые часто передаются из поколения в поколение среди полинезийских вождей, предполагает тщательно спланированные путешествия, а не эпизодические плавания без понимания географии.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

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