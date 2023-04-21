Ученые создали саморегулирующийся инсулин, который упростит жизнь пациентам с диабетом

Группа исследователей из Чжэцзянского университета в Китае представили инсулин с использованием наночастиц, которые самостоятельно регулируют количество вещества в зависимости от уровня глюкозы в крови. Научная работа опубликована в издании Angewandte Chemie.

В лекарственных препаратах уже не в первый раз используют биосовместимые липидные наночастицы, одно из главных достоинств которых ― однородная химическая структура. Создатели саморегулирующегося инсулина доработали поверхности липидных наночастиц, чтобы их положительные заряды связывались с отрицательно заряженными молекулами инсулина электростатически.

Полученный саморегулирующийся инсулин ученые опробовали на лабораторных мышах, которые болели диабетом. Как выяснили авторы изобретения, инсулин высвобождался медленно, когда уровень глюкозы в крови был нормальным. А если уровень глюкозы в крови повышался, липиды в наночастицах создавали химическую связь с глюкозой, уменьшая положительный заряд на поверхности наночастиц, что приводило к ускорению высвобождения инсулина.

После введения модифицированного инсулина уровень глюкозы в крови мышей с диабетом падал до референтных показателей с такой же скоростью, как у здоровых грызунов, а действие инъекции поддерживало нормальный уровень сахара в крови на протяжении шести часов.