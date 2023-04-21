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Психологи: игра в «кошки-мышки» совсем неэффективна для романтических отношений

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Согласно мета-анализу ученых из Принстонского университета, игра в «кошки-мышки», – то есть стратегия свиданий, где человек намеренно избегает романтических отношений, чтобы вызвать интерес у потенциального партнера, не так эффективна, как думают некоторые люди. Подробнее об этом можно прочитать в научном издании The Journal of Sex Research.

В мета-анализе ученые рассмотрели 18 исследований, в которых изучалось скрытые стратегии поведения романтических партнеров. Психологи уделяли внимание статистике по результатам свиданий, где измерялась романтическая привлекательность партнера и готовность к сексу с ним. Восемь исследований были сосредоточены на тактике свиданий игры в «кошки-мышки», семь исследований были посвящены неопределенности намерений партнера, еще три изучали трудности, с которыми сталкиваются люди на свиданиях.

Как оказалось, чаще всего люди предпочитают партнеров, которые отвечают взаимностью на их симпатию, а также проговаривают свои романтические намерения.

Неопределенность и недоступность партнера, отметили ученые, гораздо чаще вызывает дискомфорт. Кроме того, люди нередко безуспешно пытаются «растопить лед» на первых свиданиях, чтобы развеять ауру недоступности партнера.

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