В России создали экспресс-способ обнаружения яда в хлопковом масле

Российские ученые создали систему для быстрого и надежного обнаружения ядовитого госсипола в продуктах питания. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Хлопчатник содержит ядовитое соединение госсипол, которое концентрируется в ядрах семян и в корнях. Это вещество призвано защищать растение от вредителей и воздействия УФ-излучения. В крупных дозах госсипол крайне токсичен для человека, взывает потерю аппетита и открытие кровотечений, а также может привести к бесплодию. Люди могут съесть этот токсин не только с хлопковым маслом: хлопчатник используется для корма скота, и постепенно может накапливаться в их мясе. Безопасной дозой госсипола считается 450 частей на миллион, что считается весьма низкой концентрацией, которую трудно обнаружить без лабораторного оборудования.

Специалисты Новосибирского государственного университета и их коллеги из других институтов создали простой тест для определения присутствия госсипола по хемолюминесценции. В основе нового подхода лежит использование металл-органических координационных полимеров на основе тербия. Дело в том, что тербий принадлежит к семейству лантаноидов — металлов, соединения которых способны люминесцировать, то есть светиться в ответ на облучение. В составе полимера ионы тербия соединены органическими мостиками, что позволяет зафиксировать это свечение и увеличить его интенсивность. При взаимодействии с полимером госсипол поглощает часть необходимой для свечения энергии, и оно пропадает. Таким образом можно просто и быстро зафиксировать наличие токсиканта в пробе, а по изменению интенсивности свечения определить его концентрацию.

В ходе испытаний система смогла обнаружить госсипол в концентрации 0,76 нМ. Это лучший показатель чувствительности среди всех тест-систем на основе металл-органических полимеров, который примерно в 5 раз превосходит аналоги. Кроме того, тест смог выявить присутствие госсипола в масле при концентрации 1,89 нМ. Это особо сложная задача, поскольку масло не растворяется в воде и его необходимо смешать со спиртом.

Авторы разработки надеются, что их тестовая система вскоре выйдет на рынок для проведения экспресс-анализов продуктов.

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