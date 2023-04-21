Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России создали экспресс-способ обнаружения яда в хлопковом масле

close
100%
Владимир Федин

Российские ученые создали систему для быстрого и надежного обнаружения ядовитого госсипола в продуктах питания. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Хлопчатник содержит ядовитое соединение госсипол, которое концентрируется в ядрах семян и в корнях. Это вещество призвано защищать растение от вредителей и воздействия УФ-излучения. В крупных дозах госсипол крайне токсичен для человека, взывает потерю аппетита и открытие кровотечений, а также может привести к бесплодию. Люди могут съесть этот токсин не только с хлопковым маслом: хлопчатник используется для корма скота, и постепенно может накапливаться в их мясе. Безопасной дозой госсипола считается 450 частей на миллион, что считается весьма низкой концентрацией, которую трудно обнаружить без лабораторного оборудования.

Специалисты Новосибирского государственного университета и их коллеги из других институтов создали простой тест для определения присутствия госсипола по хемолюминесценции. В основе нового подхода лежит использование металл-органических координационных полимеров на основе тербия. Дело в том, что тербий принадлежит к семейству лантаноидов — металлов, соединения которых способны люминесцировать, то есть светиться в ответ на облучение. В составе полимера ионы тербия соединены органическими мостиками, что позволяет зафиксировать это свечение и увеличить его интенсивность. При взаимодействии с полимером госсипол поглощает часть необходимой для свечения энергии, и оно пропадает. Таким образом можно просто и быстро зафиксировать наличие токсиканта в пробе, а по изменению интенсивности свечения определить его концентрацию.

В ходе испытаний система смогла обнаружить госсипол в концентрации 0,76 нМ. Это лучший показатель чувствительности среди всех тест-систем на основе металл-органических полимеров, который примерно в 5 раз превосходит аналоги. Кроме того, тест смог выявить присутствие госсипола в масле при концентрации 1,89 нМ. Это особо сложная задача, поскольку масло не растворяется в воде и его необходимо смешать со спиртом.

Авторы разработки надеются, что их тестовая система вскоре выйдет на рынок для проведения экспресс-анализов продуктов.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях