Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые: массовое вымирание видов опережает прогнозы на 45 лет

close
100%
Nairobi National Park/Twitter

Зоологи Музея естественной истории в Лондоне пришли к выводу, что массовое вымирание видов опережает прогнозы ученых на несколько десятилетий. Подробнее с исследованием можно ознакомиться в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

По словам ученых, между изменениями окружающей среды и оказываемыми ими воздействиями на популяции представителей живой природы существует огромная задержка ― до 45 лет в зависимости от вида. Научное сообщество не подозревало, что план по остановке вымирания видов отстает на такой большой срок, потому что ученые не вкладывали в расчеты задержку преобразования окружающей среды и адаптации видов.

Таким образом, считают зоологи, заключенный в декабре 2022 года на Конференции ООН по биоразнообразию «пакт мира с природой» уже неактуален.

Это значит, что изначальный план остановить вымирание биологических видов к 2050 году, как планировалось ранее, не получится. Кроме того, эффекты, оказываемые на окружающую среду, не будут улучшаться как минимум до 2030 года, даже если сейчас люди предпримут меры по сохранению природы. Немаловажную роль в этом сложном уравнении играет еще и медленное подстраивание крупных биологических видов к экологическим изменениям.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях