Ученые: массовое вымирание видов опережает прогнозы на 45 лет

Зоологи Музея естественной истории в Лондоне пришли к выводу, что массовое вымирание видов опережает прогнозы ученых на несколько десятилетий. Подробнее с исследованием можно ознакомиться в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

По словам ученых, между изменениями окружающей среды и оказываемыми ими воздействиями на популяции представителей живой природы существует огромная задержка ― до 45 лет в зависимости от вида. Научное сообщество не подозревало, что план по остановке вымирания видов отстает на такой большой срок, потому что ученые не вкладывали в расчеты задержку преобразования окружающей среды и адаптации видов.

Таким образом, считают зоологи, заключенный в декабре 2022 года на Конференции ООН по биоразнообразию «пакт мира с природой» уже неактуален.

Это значит, что изначальный план остановить вымирание биологических видов к 2050 году, как планировалось ранее, не получится. Кроме того, эффекты, оказываемые на окружающую среду, не будут улучшаться как минимум до 2030 года, даже если сейчас люди предпримут меры по сохранению природы. Немаловажную роль в этом сложном уравнении играет еще и медленное подстраивание крупных биологических видов к экологическим изменениям.