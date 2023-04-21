Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии скончался российский физик Вениамин Березинский

close
100%
GSSI - Gran Sasso Science Institute/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский физик Вениамин Березинский скончался в городе Л'Акуила в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Научный институт Гран-Сассо, в котором работал ученый.

Березинский окончил физический факультет МГУ, работал в Физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. В Италию перебрался в 1991 году.

В 1960-х годах Березинский начал изучать производство космического нейтрино. Среди его открытий было возможное существование источников нейтрино вокруг черных дыр. Данная идея, как отметили в институте, подтвердилась в 2022 году.

За свою карьеру Березинский стал автором более 300 научных работ.

Ранее российский физик-теоретик академик РАН Валерий Рубаков умер в возрасте 67 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях