В Италии скончался российский физик Вениамин Березинский

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Российский физик Вениамин Березинский скончался в городе Л'Акуила в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Научный институт Гран-Сассо, в котором работал ученый.

Березинский окончил физический факультет МГУ, работал в Физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. В Италию перебрался в 1991 году.

В 1960-х годах Березинский начал изучать производство космического нейтрино. Среди его открытий было возможное существование источников нейтрино вокруг черных дыр. Данная идея, как отметили в институте, подтвердилась в 2022 году.

За свою карьеру Березинский стал автором более 300 научных работ.

Ранее российский физик-теоретик академик РАН Валерий Рубаков умер в возрасте 67 лет.