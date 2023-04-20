Ученые нашли уникальные изменения в ДНК переживших насилие детей

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что жестокое обращение в детстве может изменить активность генов, связанных с неврологическими расстройствами. Исследование опубликовано в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

Функциональные конверсионные расстройства характеризуются непроизвольным уходом от реальности и часто сопровождаются двигательными нарушениями, например, ступором или тиками. Женский пол и детская травма в анамнезе являются факторами рисками, но причины этого не были ясны.

В новом исследовании ученые выяснили, что у переживших жестокое обращение в детстве людей наблюдаются уникальные изменения в активности генов, связанных с конверсионными расстройствами. Особенно заметны эти изменения были у женщин. Всего ученые проанализировали геномы 104 человек, из которых 57 имели диагностированное конверсионное расстройство.

Ученые надеются, что другие исследователи смогут использовать их результаты для улучшения понимания роли генетических факторов в функциональных расстройствах. На протяжении веков конверсионные расстройства ошибочно называли «истерией», основываясь на идее, что симптомы возникают из-за аномального движения матки. В конце XIX века Фрейд предположил, что конверсионные расстройства могут быть вызваны травматическими событиями в детстве.