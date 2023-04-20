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Врачи усомнились в связи болезни Паркинсона и нарушений памяти

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Ученые из Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что на ранних стадиях болезнь Паркинсона не приводит к нарушениям памяти. Об этом сообщает MedicalXpress.

Болезнь Паркинсона вызывает изменения в мозге, которые приводят к нарушению двигательной активности. Считается, что на более поздних стадиях болезнь Паркинсона также часто сопровождается снижением умственных способностей.

Ученые проанализировали результаты когнитивных тестов почти 400 человек, у 253 из которых была диагностирована болезнь Паркинсона. Исследователи оценили их память, зрительно-пространственные функции, скорость обработки информации, рабочую память и беглость речи.

Как выяснили врачи, болезнь Паркинсона, как правило, не влияла на когнитивные функции в течение первых пяти лет после начала. Ученые провели обзор данных предыдущих исследований, которые противоречили их выводам. Как оказалось, их авторы зачастую не учитывали время, в течение которого люди жили с диагнозом.

Несмотря на то, что исследователи не обнаружили признаков снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Паркинсона, сами пациенты часто сообщают о затуманенности сознания, причем на ранних стадиях заболевания. Это может означать, что существующие тесты не чувствительны к этим изменениям и требуют модификации.

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