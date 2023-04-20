Археологи обнаружили древнее кладбище рядом с железнодорожной станцией в центре Парижа

Команда археологов из Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP) обнаружила в нескольких метрах от оживленной железнодорожной станции в центре Парижа 50 могил в древнем некрополе, который находился на месте столицы, в античной Лютеции, порядка двух тысяч лет назад.

Древнюю находку нашли во время строительства нового выхода к станции «Порт-Рояль», который расположен на Левом берегу Сены. Антропологи заявили, что ранее у них уже были подозрения, что территория южного некрополя Лютеции была не полностью исследована, и оказались правы.

Обнаруженное место захоронения, сообщают ученые, оставалось нетронутым как минимум со II века нашей эры: об этом свидетельствует оболы Харона ― монеты, найденные в могилах. В греческой мифологии обол Харона считался платой за перевозку душ усопших через реку Стикс. Останки мужчин, женщин и детей, по словам исследователей, принадлежат галльскому племени паризиев, которые проживали в древней Лютеции.

На месте захоронения археологи нашли множество таких артефактов древней цивилизации, как подношения античным божествам: керамические кувшины, кубки, драгоценности, шпильки для волос, ремни и скелеты животных. Кроме того, ученые обнаружили в могилах обувь ― теперь ее можно идентифицировать лишь по гвоздям, на которых держались подошвы.