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8 часов в одиночестве для некоторых могут быть такими же изнурительными, как голод

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Global Look Press

Совместное исследование ученых из Венского университета в Австрии и Кембриджского университета в Великобритании показало, что некоторые люди, которые провели восемь часов в одиночестве, могут испытывать точно такую же усталость, как при голодании. Научная работа опубликована в журнале Psychological Science.

По словам ученых, социальные контакты ― эта базовая потребность, которую регулирует так называемая социальная гомеостатическая система, которая запускает биологическую реакцию, похожую на голод при отсутствии социальных связей.

Ученые решили выяснить, как одиночество влияет на психологию и физиологию человека (уровень энергии и настроения). Для этого ученые организовали лабораторный эксперимент, в котором 30 взрослых женщин должны были провести один день без социальных контактов, второй ― без еды, третий ― без еды и без общения. При этом им измеряли уровень кортизола (гормона стресса) и частоту сердечного пульса.

Затем авторы научной работы сравнили результаты лабораторных наблюдений с полевым экспериментом, проведенном среди 87 участников различного пола и гендера, которые находились на самоизоляции в период пандемии COVID-19 в 2020 году. Подопытные, особенно с общительным характером, заявили о низком уровне энергии без привычных социальных контактов, особенно если участники полевого исследования проживали в одиночестве.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что, восемь часов без общения могут сравниться с восемью часами без пищи, что должно учитываться при изучении проблемы изолированности людей от общества (например, по состоянию здоровья), а также рисков преждевременной смерти в результате одиночества.

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