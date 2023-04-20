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Ученые: чрезмерная опека родителей плохо влияет на академическую успеваемость детей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Исследование психологов из Оклендского университета в США выявило, что излишняя опека и чрезмерное беспокойство родителей негативно сказывается на академических успехах их детей. Научная работа опубликована в Journal of Social and Personal Relationships.

В наблюдениях приняли участие 967 молодых людей, в основном девушки, с медианным возрастом 18,7 года. Как правило, это были студенты первого-второго курса высших учебных заведений штатов Среднего Запада и Юга США.

У 60% участников была полная семья, состоящая из двух родителей, 12,3% студентов воспитал родитель, который никогда не вступал в брак, еще у 10,5% родители развелись или расстались и не вступали в новые отношения. У 11,6% респондентов родители были в разводе, и хотя бы один из них вступил в повторный брак, а у 3,3% был только один овдовевший родитель.

Студентам предложили пройти тест на академическую успеваемость, депрессивные симптомы, а также они ответили на вопросы о своих родителях, оценив их тревожность, агрессивность и склонность к гиперопеке.

Как оказалось, учащиеся университетов, которых воспитали чрезмерно опекающие и беспокойные родители, чаще остальных испытывали проблемы с успеваемостью в учебе, а также обладали более выраженными симптомами депрессии и слабо выраженной способностью контролировать свое ментальное состояние.

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