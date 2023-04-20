Вирусолог Волчков: у «арктура» обнаружено три новых мутации на шипе для входа в клетку

У подштамма коронавируса «арктур» найдены три новые мутации в S-белке, который помогает патогену связываться с рецептором на клетке в организме человека, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Именно эти три новые мутации (S:E180V, S:478R, S:486P) отличают «арктур» от его ближайшего родственника – другого подштамма «омикрона». С помощью S-белка коронавирус распознает рецептор, — то есть это очень важное место. Но пока непонятно, научился ли «арктур» лучше связываться с человеческим рецептором ACE2 — то есть легче проникать в клетку человека. Для того чтобы это понять, нужны дополнительные исследования», – подчеркнул Волчков.

Однако, по словам вирусолога, уже точно можно сказать, что новые мутации помогут «арктуру» уклоняться от имеющегося иммунитета, потому что антитела, которые это ранее это связывание блокировали, будут неэффективны.

«Трех мутаций недостаточно для того, чтобы эффективно уходить от иммунитета, сформированного к «омикрону», но их вполне достаточно для более эффективного заражения тех, кто не болел «омикроном», – отметил вирусолог.

Ранее специалист рассказал «Газете.Ru», что новый штамм коронавируса «арктур» опасен только для тех, кто не переболел «омикроном». Несмотря на то, что волна «омикрона» была в России год назад, иммунитет к этому варианту у многих переболевших все еще сохранен. А вот те граждане, которые были заражены любыми вариантами SARS-CoV-2 до возникновения «омикрона» — то есть уханьским первоначальным штаммом, а также «дельтой» и другими, — находятся в зоне риска.