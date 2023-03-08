В Минобрнауки заявили, что 45% ученых в России моложе 40 лет

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский заявил, что сегодня в России около 45% научных работников моложе 40 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Для примера, в начале нулевых [годов] этот показатель был порядка 20%. И сегодня наша наука — одна из самых молодых в мире», — рассказал Секиринский.

Он отметил, что этот возрастной показатель свидетельствует об эффективности мер господдержки науки.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов отметил, что сейчас в России около 160 тыс. молодых ученых до 35 лет, и за последние два года их стало больше примерно на 10 тыс.

«Здесь важно смотреть еще другую сторону медали: сколько людей покидает научную деятельность? И анализировать причины», — подчеркнул Анисимов.

Он добавил, что молодых ученых необходимо и впредь поддерживать, и ничего для них не жалеть.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что санкционное давление на Россию не остановило развитие отечественной науки.