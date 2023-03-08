В Минобрнауки рассказали о перспективах нейтринного телескопа Baikal-GVD

До 2030 года планируется установка 8–10 кластеров телескопа Baikal-GVD. Планы по развитию проекта были озвучены на совещании, которое провел глава Минобрнауки России Валерий Фальков в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на портале «Научная Россия».

Отмечается, что установка новых кластеров объемом до 1 куб. км позволит Baikal-GVD конкурировать с проектами IceCube (США), KM3NeT (Евросоюза) и развивающимися в КНР и Канаде программами.

Фальков указал, что сегодня в рамках госполитики акцент сделан на прикладных исследованиях и разработках.

«С другой стороны <…> ни в коем случае нельзя задвигать на периферию фундаментальные исследования», — сказал он.

Всего над проектом работают девять научных и образовательных организаций.

«Ровно десять лет назад началась новая эпоха в истории Байкальского нейтринного телескопа <...> с тех пор нейтринный телескоп начал активно развиваться, и объем телескопа достиг половины кубического километра», — отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников.

В марте 2021 года на Байкале начал работать крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп.