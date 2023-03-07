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В «Сириусе» рассказали о создании антибиотиков против резистентных бактерий

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sochisirius.ru

Российские генетики рассказали о создании антибиотиков против резистентных бактерий. Об этом сообщает Минобрнауки.

В последние несколько десятилетий врачи и микробиологи часто выражают озабоченность массовыми применением антибиотиков без серьезной нужды. Это приводит к тому, что у бактериальных популяций вырабатывается устойчивость к определенным группам антибиотиков, в результате чего врачам приходится искать новые средства или подходы.

В связи с этим специалисты Лаборатории генетики микроорганизмов Университета «Сириус» ищут способы, как преодолеть устойчивость к противомикробным средствам. Работа в новой лаборатории ведется по нескольким направлениям. Так, ученые занимаются поиском перспективных мишеней для создания химических веществ, потенцирующих действие антибиотиков. Это достигается комбинированным подходом, сочетающим традиционные микробиологические техники с высокопроизводительным секвенированием ДНК. Еще один проект направлен на создание белковых антимикробных препаратов. На основе подходов белковой инженерии будут созданы препараты против патогенов Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae. Кроме того, в лаборатории будут вести фундаментальные исследования регуляции ряда систем бактериального иммунитета. Эта фундаментальная работа позволит ученым лучше понимать взаимодействие вирусов и бактерий, что даст в руки медикам новые инструменты для борьбы с заболеваниями.

Проект «Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам» проводится при участии Минобрнауки в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

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