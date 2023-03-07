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Ученые выяснили, кому стоит увеличить доход, чтобы стать счастливее

PNAS: деньги делают людей счастливее, но только не уже богатых

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Jason Lee/Reuters

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили устойчивую связь между большими доходами и большим счастьем для большинства людей. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Ранее исследования связи дохода и уровня счастья давали противоречивые результаты. Так, работа 2010 года показала, что уровень счастья растет вместе с заработком, но при достижении ежегодного дохода в 75 тысяч долларов люди практически не становятся счастливее, зарабатывая больше. Этот вывод был опровергнут результатами нового исследования 2021 года. Теперь авторы противоречащих работ объединились, чтобы провести новое исследованияе.

Для сбора данных ученые использовали приложение «Track Your Happiness», которое несколько раз в день просило участников эксперимента ответить на вопросы об их настроении.

Анализ показал, что для большинства людей более высокие доходы действительно связаны с большим счастьем. При этом счастье из-за новых денег растет быстрее для тех, кто был более счастлив изначально. Кроме того, дополнительный доход не приносил счастья для уже богатых, но несчастных.

Именно поэтому исследование 2010 года показало, что уровень счастья выходит на плато при доходе в 75 тысяч долларов. Как оказалось, плато существует для изначально менее счастливых людей. Теперь, правда, счастье для них перестает расти при ежегодном заработке в 100 тысяч долларов.

По словам ученых, их выводы имеют практическое значение для людей, которые выбирают карьеру.

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