Паразитолог Морозов объяснил, почему не стоит профилактически принимать средства от глистов

Профилактика гельминтозов с помощью употребления антигельминтных препаратов не актуальна для России — это серьезные средства с большим количеством побочных эффектов, которые имеет смысл принимать лишь в случаях, когда болезнь подтверждена. В профилактических же целях они нанесут больше вреда, чем пользы. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Такая профилактика в нашей стране недопустима ни при каких условиях. Сейчас даже в ветеринарии хорошие специалисты не рекомендуют глистогонить животных в профилактических целях. Если, например, педиатр на приеме говорит, мол, ваш ребенок был все лето на даче, его надо проглистогонить — от такого врача надо бежать со всех ног. Россия — не эндемичная по гельминтозам страна, для нас такие меры бессмысленны. Надо сначала поставить диагноз, потом лечить пациента. Другое дело, что в странах высокоэндемичных — это африканские страны, страны Юго-Восточной Азии — ВОЗ рекомендует такую тактику, потому что там паразиты есть практически у 80% населения. То есть, в 80% случаев препараты попадают в цель. У нас такой проблемы нет», — пояснил он.

В плане профилактики в России достаточно обычной гигиены и термической обработки мяса и рыбы, добавил Морозов. Однако антигельминтные препараты необходимы при подтвержденном анализами и обследованием гельминтозе — избавиться от паразитов народными средствами не получится.

Подробнее о том, с какими паразитами россияне сталкиваются чаще всего и почему перед вакцинацией следует сдать анализ кала на гельминтов — в материале «Газеты.Ru».