Паразитолог Морозов объяснил, почему перед вакцинацией важно провериться на гельминтов

Паразитарные заболевания снижают иммунитет, что делает вакцинацию во время них неэффективной, поэтому перед ней стоит пройти соответствующее обследование. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Любое паразитарное заболевание опасно тем, что на его фоне бессмысленно вакцинироваться, — вакцина просто не подействует. Паразитарные заболевания глушат иммунитет. Вакцина должна его стимулировать, но нельзя стимулировать то, чего нет. Когда на вакцинацию приводят животное, ветеринар почти всегда спрашивает, проверяли ли питомца на глистов. Врач в поликлинике таких вопросов не задает. В итоге человек, не подозревающий о своем, например, аскаридозе получает дозу вакцины от того же COVID-19, а потом все равно им заражается. Иногда умирает. Мы потом получаем некорректную статистику, что вакцина не сработала, — а это просто пациент пришел с глистами», — пояснил он.

Перед вакцинацией от чего-либо пациенту следует хотя бы сдать анализ кала — в России из паразитарных заболеваний наиболее распространены гельминтозы, большинство которых можно выявить таким образом, добавил Морозов.

Подробнее о том, по каким симптомам можно заподозрить паразитарное заболевание и как лечиться от него правильно — в материале «Газеты.Ru».