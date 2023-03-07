Российские ученые создали метод индивидуальной «виртуальной» реабилитации после инсульта

Сотрудники Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. Канта придумали, как с помощью виртуальной реальности реабилитировать пациентов, перенесших инсульт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФГАНУ «Социоцентр».

Ученые проанализировали показатели клинических, когнитивных и психоэмоциональных нарушений, выявленных в результате обследования пациентов с ишемическим инсультом. На основе полученных данных они разработали несколько траекторий реабилитации в зависимости от ведущего нарушения: памяти, внимания, узнавания, двигательных навыков и речи. При работе с алгоритмом врачу достаточно выявить и задать определенные параметры когнитивных нарушений, и далее программное обеспечение подберет индивидуальную программу реабилитации с применением технологии виртуальной реальности.

Во время занятий пациент видит на мониторе свое виртуальное 3D-отображение, полученное с помощью сканирования силуэта. Это позволяет создать полную сенсорную вовлеченность в процесс и получить реальную субъективную и объективную оценку способностей больного, поясняют ученые.

«Мы оцениваем выраженность и структуру когнитивных нарушений пациента и с помощью разработанного подхода определяем, какую именно программу реабилитации нужно использовать в конкретном случае. Например, если у пациента превалируют нарушения в сферах узнавания и памяти, мы выбираем для него программу, состоящую из заданий, ориентированных на восстановление способности восприятия, распознавания и нейрокогнитивной тренировки памяти», — рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, доцент кафедры психиатрии и нейронаук Высшей школы медицины БФУ им. И. Канта Анастасия Тынтерова.

Также необходимо учитывать эмоциональное состояние пациентов: депрессия, снижение мотивации и астения существенно влияют на ведущие когнитивные проявления и эффективность восстановительной терапии, такие нарушения требуют коррекции уже на ранних этапах реабилитации, добавила она.

По словам разработчиков, сочетание традиционных методов восстановления после ишемического инсульта и методов с использованием виртуальных технологий позволяет сделать реабилитацию более эффективной. В настоящее время у 60-ти человек, прошедших такую комплексную реабилитацию, наблюдаются значительные улучшения в когнитивной, психоэмоциональной и мотивационной сферах, что повышает качество жизни и социальную адаптацию после болезни.

Проект выполняется по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».