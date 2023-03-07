Ученые обнаружили, что омега-3 эффективна в борьбе с агрессивной формой рака молочной железы

Ученые НИУ ВШЭ с коллегами из ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова установили, что добавление докозагексаеновой кислоты (входит в комплекс омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот) к схеме лечения рака молочной железы химиопрепаратами усиливает действие лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ВШЭ.

Причем схема показала наибольшую эффективность при низкой экспрессии двух генов ELOVL5 и IGFBP6, маркерах будущего рецидива заболевания.

В ходе экспериментов ученые работали с культурой клеток, которые выделили из опухоли. Исследователи временно снизили экспрессию генов в части клеток, в другой гены оставались включены. Затем ученые ввели докозагексаеновую кислоту. Было установлено, что отключение генов ELOVL5 и IGFBP6 изменяют реакцию клеток рака молочной железы на внешние жирные кислоты.

«Наши результаты показывают, что снижение экспрессии генов ELOVL5 и IGFBP6 может привести к повышению чувствительности клеток рака молочной железы к различным жирным кислотам. При низкой концентрации жирные кислоты (как омега-3, так и омега-6) могут стимулировать рост клеток рака молочной железы, однако при повышении концентрации становятся токсичными для них. При этом токсичность выше для клеток с «выключенными» нокдауном генами ELOVL5 и IGFBP6», — рассказал «Газете.Ru» доцент факультета биологии и биотехнологии ВШЭ Сергей Никулин.