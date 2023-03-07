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Паразитолог Морозов предупредил любителей стейков, тартара и строганины о рисках заражения

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Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock

Один из наиболее частых путей заражения гельминтами — потребление недостаточно проваренных и прожаренных мяса и рыбы. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Здесь у нас в зоне риска — любители стейков прожарки medium, любители тартара. Суши — в меньшей степени, потому что для них используется искусственно выращенная рыба. Намного страшнее — строганина, привезенная родственниками из восточных регионов страны или попробованная там для приобщения к местной культуре. Тут можно получить, в зависимости от региона, либо самого длинного, либо самого опасного червя», — пояснил он.

Один из таких червей, самый длинный, но самый безобидный — это широкий лентец, отметил Морозов. Второй, один из самых маленьких — описторхис, присутствие которого в организме повышает риск развития рака печени.

Подробнее о том, какие паразитарные болезни наиболее опасны и всех ли паразитов в организме можно обнаружить — в материале «Газеты.Ru».

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