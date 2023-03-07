Медики установили, что ощущение времени зависит от частоты сердцебиения

Восприятие времени может меняться с каждым ударом сердца, выяснили ученые из Корнельского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychophysiology.

«Наше исследование показывает, что восприятие времени от момента к моменту синхронизируется и изменяется с продолжительностью сердцебиения. Сердце является одним из важных «хронометристов» мозга и играет фундаментальную роль в нашем ощущении течения времени», – отметили ученые.

В работе приняли участие 45 здоровых участников. Все они прошли процедуру ЭКГ, которая фиксировала интервалы между ударами. Участники также следили за звуковым сигналом продолжительностью 80-180 миллисекунд, они должны были сообщить были ли звуки длиннее или короче по сравнению с другими.

Когда интервал сердцебиения, предшествующее звуку, был короче, звук воспринимался как более длинный. Когда предыдущее сердцебиение было длиннее, продолжительность звука казалась короче.