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Паразитолог Морозов рассказал, в каких регионах россияне страдают от гельминтов чаще всего

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John Worthington

Из всех паразитарных заболеваний россияне чаще всего сталкиваются с гельминтозами, в наибольшей степени им подвержены жители восточных и южных регионов. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Если в регионе по национальным традициям употребляют сырое мясо или сырую рыбу, то там, естественно, заболеваемость больше. В частности, биогельминтозы, связанные с употреблением сырой рыбы, очень распространены в восточных регионах России, в Обь-Иртышском бассейне», — пояснил он.

Также распространенность зависит от санитарно-гигиенических условий: в сельской местности заболеваемость выше, чем в городе, добавил Морозов. В городах есть централизованное водоснабжение и канализация, в деревнях же туалет нередко находится прямо на участке, а его содержимое порой используется в качестве удобрений.

«Так яйца гельминтов от зараженного человека попадают в почву и могут стать причиной геогельминтозов, которые передаются с землей. Яйца, в частности, могут оказаться на поверхности ягод и плодов. А то, что выращено на приусадебном участке, далеко не всегда моют — зачем, это же свое... И в итоге гельминты находят новых хозяев. Геогельминтозы наиболее распространены в Сибири и в южных регионах», — объяснил паразитолог.

Подробнее о том, всегда ли паразитарное заболевание сопровождается симптомами и стоит ли «глистогониться» в профилактических целях — в материале «Газеты.Ru».

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