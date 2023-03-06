Гепатолог Прашнова рассказала, как защититься от болезней печени

Защититься от болезней печени поможет здоровый образ жизни и вакцинация от гепатита В, а вот от приема гепатопротекторов и БАДов лучше воздержаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

«Самая эффективная профилактика — это здоровый вес, активный образ жизни и отказ от регулярного потребления алкоголя, а также вакцинация от гепатита В (а тем, кто часто путешествует — и от гепатита А). Увы, человечество не имеет универсального гепатопротектора, который смог бы защитить или «почистить» печень. Лекарственная поддержка, в том числе и из натуральных средств, — это лечение причины болезни печени, а также влияние на патологический путь формирования болезни», — пояснила она.

Так, например, при лечении ожирения печени необходимо в первую очередь снизить вес, а не принимать какие-либо добавки. При неблагоприятном течении этой болезни перспективны препараты, которые корректируют обмен веществ — ими эндокринологи лечат, например, сахарный диабет.

Подробнее о том, с какими болезнями печени чаще всего сталкиваются россияне и кто находится в группе риска — в материале «Газеты.Ru».