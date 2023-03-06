Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гепатолог Прашнова рассказала, как защититься от болезней печени

close
100%
Freepik.com

Защититься от болезней печени поможет здоровый образ жизни и вакцинация от гепатита В, а вот от приема гепатопротекторов и БАДов лучше воздержаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

«Самая эффективная профилактика — это здоровый вес, активный образ жизни и отказ от регулярного потребления алкоголя, а также вакцинация от гепатита В (а тем, кто часто путешествует — и от гепатита А). Увы, человечество не имеет универсального гепатопротектора, который смог бы защитить или «почистить» печень. Лекарственная поддержка, в том числе и из натуральных средств, — это лечение причины болезни печени, а также влияние на патологический путь формирования болезни», — пояснила она.

Так, например, при лечении ожирения печени необходимо в первую очередь снизить вес, а не принимать какие-либо добавки. При неблагоприятном течении этой болезни перспективны препараты, которые корректируют обмен веществ — ими эндокринологи лечат, например, сахарный диабет.

Подробнее о том, с какими болезнями печени чаще всего сталкиваются россияне и кто находится в группе риска — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть