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Химики МГУ обнаружили материал для передатчиков связи 6G

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Alastair Grant/AP

Российские химики обнаружили, что феррит кобальта может взаимодействовать с радиоволнами терагерцового диапазона. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

В радиосвязи существует закономерность: чем выше частота излучения, тем больше можно передать информации за единицу времени при прочих равных условиях. Именно поэтому каждое новое поколение мобильных сетей (3G, 4G, 5G) использует более высокую частоту излучения. По расчетам специалистов, перспективная связь 6G должна будет работать с частотой 100 ГГц, что позволит ей передавать данные примерно в 20 раз быстрее стандартного Wi-Fi. Однако для работы с такими частотами требуются особые материалы, способные как испускать подобные волны, так и принимать их.

Пригодные для эффективного взаимодействия с высокочастотным электромагнитным излучением материалы должны обладать способностью входить с ним в резонанс. Наиболее разумным способом преобразования излучения в аналитический сигнал, например в электрический ток, считается механизм электронного резонанса в веществе. Поэтому крайне перспективно необходимо использовать материалы, где возможна высокая скорость вращения электронов.

Теперь Евгений Горбачёв и его коллеги обнаружили, что в качестве такого материала можно использовать феррит кобальта. Он был давно известен химикам, но его свойства были известны не полностью. Теперь ученые показали, что охлажденный феррит кобальта способен резонансно поглощать частоты до 350 ГГц без приложения внешнего магнитного поля, что является рекордным показателем.

Авторы предполагают, что в будущем с помощью феррита кобальта или родственных материалов можно будет создавать радиоприемники-передатчики для связи стандарта 6G.

Ранее нейробиологи выяснили, что пчелы используют оросительные каналы для ориентации в полете.

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