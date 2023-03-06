В России создали препарат для борьбы с раком из борщевика Сосновского

Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева разработали наночастицы с содержанием экстракта борщевика Сосновского, благодаря которому они доставляют необходимые вещества через кровоток к опухолевым тканям. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Сначала препарат вводится внутривенно в виде липосомального раствора, через какое-то время ученые облучают опухоль ультрафиолетом, в следствие чего происходит ее гибель.

Облучается только опухоль, поэтому воздействие препарата происходит внутри нее. Из здоровых тканей препарат выводится обычным для организма образом, без вреда для него.

На начальных этапах данным средством можно будет лечить поверхностные раки кожи, такие как базелиомы и меланомы, а также рак кишечника и мочевого пузыря.

«Фуранокумарины – биологически активные соединения борщевика Сосновского, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию солнечных лучей. Под влиянием ультрафиолетового света соединения необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток. В результате, опухоль теряет возможность делиться и, как следствие, гибнет путем самоуничтожения. Липосомы, с помощью которых препарат проще проникает в ткани, лучше накапливаются в опухолях, что позволяет повышать эффективность лекарственной терапии», – рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии МГУ им Н. П. Огарева Валентин Агеев.