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Российские ученые обнаружили в детских соках токсические вещества

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Ученые Пермского Политеха с коллегами из Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали методику, с помощью которой обнаружили опасные химические соединения в детском питании и соках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете. Исследование выполнено в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

В рамках работы ученые протестировали 21 образец мясорастительных консервов и 30 образцов детских соков из масс-маркета. Сначала из образца с помощью дистилляции удалялись излишки жидкости. Затем полученный дистиллят подвергался газовой хроматографии, в результате чего ученые получили масс-спектры. Это составляющие элементы образца, которые ученые соотносят с базами данных опасных соединений.

В результате специалисты нашли в детских соках фталаты (могут привести к нарушению репродуктивной функции) и фурфуролом. Это вещество способно вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, судороги и параличи. В мясорастительных консервах также обнаружили фталаты.

Какая именно продукция содержит опасные вещества, «Газете.Ru» в Пермском Политехе не сообщили.

«Разработка высокочувствительных методик анализа позволяет с высокой степенью вероятности и надежности определять не только ингредиентный состав химически сложных смесей пищевых продуктов, но и выполнять количественную оценку токсичных химических соединений, что может быть использовано в гигиенических исследованиях для установления реального риска здоровью человека», – рассказала заведующая лабораторией методов газовой хроматографии Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», профессор кафедры «Охрана окружающей среды, доктор биологических наук, Татьяна Нурисламова.

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