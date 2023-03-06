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Нейробиологи выяснили, что пчелы используют оросительные каналы для ориентации в полете

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Depositphotos

Ученые из Свободного университета Берлина выяснили, что медоносные пчелы во время полета ориентируются по линейным элементам ландшафта — как первые пилоты самолетов, которые ориентировалась по железным дорогам и рекам. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

До изобретения первых радиомаяков и GPS пилоты обычно двигались вдоль дороги других заметных линейных элементов ландшафта.

В конце лета 2010 и 2011 годов недалеко от деревни близ Бранденбурга ученые поймали 50 медоносных пчел-собирателей и приклеили им на спину крошечные устройства для отслеживания. Самым заметным ориентиром на испытательном участке была пара параллельных каналов для орошения, идущих с юго-запада на северо-восток.

Ученые выяснили, что насекомые проводили основное время полета, двигаясь вдоль ирригационных каналов. Затем, когда пчелы запоминали расположение каналов, они могли летать на большей высоте, с которой такие элементы ландшафта не видны.

Ранее было доказано, что летучие мыши и птицы также используют линейные ориентиры для навигации. Исследования показали, что медоносные пчелы могут ориентироваться по своему обонянию, солнцу, картине поляризованного света неба, вертикальным ориентирам и, возможно, магнитному полю Земли.

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