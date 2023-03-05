Врачи нашли более точный способ оценки сердечно-сосудистого риска, чем анализ на холестерин

Ученые из Intermountain Health выяснили, что тестирование на белок ApoB может эффективнее выявлять пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем анализ на холестерин. Исследование представлено на ежегодных научных сессиях Американского колледжа кардиологии в Новом Орлеане.

Проверка уровней ЛПВП и ЛПНП («хорошего» и «плохого» холестерина) является частью ежегодного скрининга сердечно-сосудистого здоровья. Новое исследование нашло более точный метод прогноза.

Белок ApoB переносит молекулы жиров, в том числе и холестерина ЛПНП, по всему телу. ApoB, таким образом, «отвечает» за атеросклероз — накопление холестериновых бляшек на стенках артерий. Сужение просвета артерий приводит к развитию многих нарушений кровообращения.

Исследователи изучили электронные медицинские карты пациентов с 2010 года по февраль 2022 года. Они обнаружили, что уровни белка ApoB положительно коррелировали с уровнем «плохого» холестерина. Кроме того, по уровню ApoB можно было точнее предсказать сердечно-сосудистый риск, особенно среди пациентов с нормальным уровнем ЛПНП.

Дело в том, что у некоторых людей может быть нормальный уровень ЛПНП, но повышенный уровень ApoB, а следовательно — повышенный риск более серьезного атеросклероза.

Анализ на ApoB немного дороже, чем на ЛПНП, поэтому он вряд ли скоро заменит стандартный скрининг. Тем не менее уже сейчас он может стать инструментом для уточнения риска сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых группах пациентов.