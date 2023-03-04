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Ученые назвали химикаты, убивающие вкус клубники при выращивании

Ученые из Китая выяснили, что фунгициды могут ухудшить вкус и аромат клубники

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Ученые из Китайского сельскохозяйственного университета выяснили, что использование определенных фунгицидов влияет на клеточные процессы растения, что приводит к снижению вкуса, сладости и питательной ценности ягод. Исследование опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Используемые против вредоносных грибков фунгициды предназначены для нарушения клеточных процессов в грибах, но предполагалось, что они могут случайно повлиять на эти процессы и в культурных растениях.

Ученые оценили влияние двух фунгицидов: боскалида (BOS) и дифеноконазола (DIF). Они применяли их, когда ягоды еще были зелеными.

Обработка фунгицидами не повлияла на размеры или цвет ягод. Тем не менее пострадали вкус и аромат. Сладость клубники в основном зависит от содержания глюкозы или фруктозы, а аромат создается летучими соединениями — сложными эфирами и терпенами. Обработка фунгицидами уменьшила количество летучих соединений. Уровни растворимых сахаров и питательных веществ (сахарозы и витамина С) также были снижены.

Как выяснили ученые, фунгицид BOS оказал влияние на работу генов, связанных с производством сахаров, летучих соединений, питательных веществ и аминокислот.

В слепом дегустационном тесте люди стабильно предпочитали необработанную клубнику. Исследователи считают, что их работа позволит разработать новые нормы по использованию фунгицидов.

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