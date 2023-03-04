Биологи назвали критерии, по которым можно определить наличие самосознания у животных

Ученые из Рурского университета определили основные критерии наличия самосознания у животных, согласно которым им обладают некоторые попугаи, крысы и другие животные. Исследование опубликовано в журнале Cognition.

Как отмечают авторы работы, современная наука часто рассматривает сознание как два крайних состояния: оно либо есть, либо нет. Другая точка зрения заключается в том, что у разных видов есть различные степени сознания. Авторы считают, что обе точки зрения ошибочны.

По их гипотезе, можно выделить десять аспектов сознания, при этом у одних видов могут быть ярче выражены одни аспекты, у других — другие. Поэтому если попытаться сравнить степень сознания у крысы и осьминога, результат будет отличаться в зависимости от того аспекта, который рассматривается. Такими аспектами могут быть, например, сложные эмоции или сознательное восприятие информации от органов чувств.

Ученые рассматривают как один из сильных показателей сознания эпизодическую память, то есть воспоминания о событиях предыдущей жизни. Известно, что ею обладают, например, крысы и некоторые виды птиц.

Менее сильным критерием сознания ученые назвали сложное сознательное восприятие информации от органов чувств. Например, серый попугай по имени Алекс мог одновременно классифицировать объект как красный, круглый и металлический. А собаки бордер-колли могут запоминать названия тысячи объектов.

Авторы отметили, что вопрос наличия сознания у животных останется нерешенным до тех пор, пока нейробиологи не узнают, какие части мозга ответственны за самосознание человека.