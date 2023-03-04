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Врачи подтвердили связь между транспортным шумом и болезнями сердца

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ученые из Университета Майнца подтвердили связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и транспортным шумом. Исследование опубликовано в Canadian Journal of Cardiology.

Ученые провели обзор существующих исследований. В более чем 35 работах подтвердилась связь между повышенным риском артериальной гипертензии и дорожным шумом (особенно ночным). Результаты противоречивы, поэтому ВОЗ считает доказательства, подтверждающие эту связь, «очень ненадежными».

Наиболее сильная связь была обнаружена между ишемической болезнью сердца и дорожным шумом. Несколько исследований показали, что авиационный шум может повысить вероятность смерти при сердечных заболеваниях. В первую очередь — при ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмии и инфаркте миокарда. Ассоциации были сильнее для женщин, а также для тех, кто проживает в зданиях, построенных до 1970 года.

Исследования показали, что у здоровых людей, подвергшихся воздействию авиационного или железнодорожного шума в ночное время, ухудшалось качество сна, повышался уровень гормона стресса и развивалась эндотелиальная дисфункция — повреждение внутренней стенки сосудов, повышающая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые считают, что необходимо провести исследования, чтобы оценить, могут ли традиционные сердечно-сосудистые препараты (статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, миметики антиоксидантных ферментов) или изменения городской среды (например, зеленые насаждения) смягчить неблагоприятное воздействие шума на здоровье.

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