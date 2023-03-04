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Археологи нашли могилы древнейших всадников

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Michał Podsiadło

Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что человечество впервые освоило верховую езду по меньшей мере 4300 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Исследователи изучили более 217 скелетов из 39 стоянок. Из них около 150 принадлежат ямной культуре. Не менее 24 скелетов могли принадлежать наездникам, что может означать широкую распространенность верховой езды уже три тысячи лет назад. На верховую езду указывают изменения скелета: места прикрепления мышц к тазу и бедру, форма суставной головки тазобедренного сустава, дегенерация позвонков из-за вертикальной нагрузки и другие.

Всего существует шесть скелетных признаков верховой езды. В одной из могил, датируемой примерно 4300 годом до н.э., ученые нашли скелет человека с четырьмя признаками из шести.

Ранее считалось, что верховую езду освоили представители ямной культуры, что сделало их первыми кочевниками и позволило им распространить протоиндоевропейские языки по значительной части Евразии. Открытие может означать, что освоение верховой езды произошло на тысячелетие раньше.

Пока неизвестно, зачем древним людям была нужна верховая езда: для удобства выпаса скота, войны или просто в качестве символа статуса.

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