Диетологи посчитали, сколько яблок в день нужно есть для профилактики рака

Диетологи из Корнельского университета установили, что одно яблоко в день помогает предотвратить рак молочной железы. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Nature.

Ученые провели эксперимент с крысами. Грызунов сначала обработали канцерогеном, который повышает риск развития рака молочной железы. Затем их разделили на две группы: первую кормили экстрактами цельных яблок (одного, трех и шести), вторую – плацебо. На такой диете крысы сидели в течение 24 недель.

«Мы обнаружили, что заболеваемость опухолями была снижена на 17%, 39% и 44% у крыс, которых кормили человеческим эквивалентом одного, трех или шести яблок в день, соответственно», – отметили ученые.

По их словам, антиоксиданты, которые содержаться в яблоках, помогают предотвратить рак, уничтожая повреждающие клетки свободные радикалы и подавляя выработку активных веществ, которые могут повредить нормальные клетки.