Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог Бахонская перечислила специальные упражнения для улучшения когнитивных навыков

close
100%
Freepik.com

Чтобы вернуть концентрацию и улучшить свои когнитивные способности, следует уделить время специальным упражнениям, рассказала «Газете.Ru» практикующий психолог, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института СПбПУ Юлия Бахонская.

«Можно рисовать двумя руками, походить с закрытыми глазами, писать нерабочей рукой или придумать новое описание хорошо знакомого предмета. Такие необычные упражнения провоцируют выработку дофамина, поэтому мы начинаем получать удовлетворение от уже наскучившего дела. Необходимо регулярно экспериментировать: выполнять рутинные задания новым методом, изменять расписание дня, поменяв местами привычные обязанности», — советует Бахонская.

Бахонская также отметила, что, если выполнять такие упражнения каждый день, то совсем скоро можно увидеть результат – мозг будет работать эффективнее.

Подробнее о том, как заставить себя работать после праздников – в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть