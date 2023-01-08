Психолог Бахонская перечислила специальные упражнения для улучшения когнитивных навыков

Чтобы вернуть концентрацию и улучшить свои когнитивные способности, следует уделить время специальным упражнениям, рассказала «Газете.Ru» практикующий психолог, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института СПбПУ Юлия Бахонская.

«Можно рисовать двумя руками, походить с закрытыми глазами, писать нерабочей рукой или придумать новое описание хорошо знакомого предмета. Такие необычные упражнения провоцируют выработку дофамина, поэтому мы начинаем получать удовлетворение от уже наскучившего дела. Необходимо регулярно экспериментировать: выполнять рутинные задания новым методом, изменять расписание дня, поменяв местами привычные обязанности», — советует Бахонская.

Бахонская также отметила, что, если выполнять такие упражнения каждый день, то совсем скоро можно увидеть результат – мозг будет работать эффективнее.

Подробнее о том, как заставить себя работать после праздников – в материале «Газеты.Ru».