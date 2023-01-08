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Психолог Самбурский: спорт, секс и видеоигры помогут вернуть режим после праздников

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Вернуться в привычный режим после новогодних праздников помогут обычные развлечения, например, спорт, секс, видеоигры и изучения языков. Об этом «Газете.Ru» рассказал клинический психолог, эксперт ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №1» Станислав Самбурский.

«По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — отметил Самбурский.

Прохождение сложных этапов в видеоиграх помогает стать геймеру более внимательным и сконцентрированным, а изучение новых языков помогает мозгу лучше обрабатывать и запоминать новую информацию.

«Мозг важно напрягать каждый день: читать, разгадывать кроссворды, заниматься спортом, получать новую информацию. Так мы заставим работать его с новой силой. Чтобы мозг работал продуктивно, нужно постоянно ставить перед ним новые задачи. К примеру, если слушать непривычную для себя музыку, попробовать писать другой рукой, гулять по другим, непривычным маршрутам, он непременно станет работать намного эффективнее», — заключил Самбурский.

Подробнее о том, как заставить себя работать после праздников – в материале «Газеты.Ru».

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