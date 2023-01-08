Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Nature Communications: сахар провоцирует рост кист в почках

close
100%
Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Нефрологи из Вашингтонского университета установили, что сахар влияет на формирование кист в почках — большое количество сахара приводит к росту новообразований. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

По словам медиков, большие кисты в почках могут нарушить функцию органов, что в конечном итоге приводит к отказу органов. В таком случае человеку будет необходимо провести трансплантацию.

Исследователи работали с миниатюрными копиями почек человека с кистами – такие выращенные копии органов называют органоидами– и микрофлюидным чипом. Объединение чипа с органоидами почек позволило разным растворам проникать через органы.

Исследователи обнаружили, что увеличение количества сахара в растворе вызывает рост кист. Когда авторы использовали препараты, которые блокируют абсорбцию сахара в почках, это блокировало рост.

В будущем медики планируют проверить свое открытие в естественных условиях. Ученые также отметили, что их работа поможет найти новые методы лечения кист в почках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть