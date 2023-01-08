Nature Communications: сахар провоцирует рост кист в почках

Нефрологи из Вашингтонского университета установили, что сахар влияет на формирование кист в почках — большое количество сахара приводит к росту новообразований. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

По словам медиков, большие кисты в почках могут нарушить функцию органов, что в конечном итоге приводит к отказу органов. В таком случае человеку будет необходимо провести трансплантацию.

Исследователи работали с миниатюрными копиями почек человека с кистами – такие выращенные копии органов называют органоидами– и микрофлюидным чипом. Объединение чипа с органоидами почек позволило разным растворам проникать через органы.

Исследователи обнаружили, что увеличение количества сахара в растворе вызывает рост кист. Когда авторы использовали препараты, которые блокируют абсорбцию сахара в почках, это блокировало рост.

В будущем медики планируют проверить свое открытие в естественных условиях. Ученые также отметили, что их работа поможет найти новые методы лечения кист в почках.