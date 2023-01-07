Ученые выяснили, что крысы прыгают от радости, когда их сородичей щекочут

Крысы прыгают от радости и «смеются», видя, как кто-то щекочет другую крысу, обнаружили исследователи из германского Центра вычислительной нейронауки Бернштейна. Подробнее об этом они рассказали изданию Daily Mail.

В 2016 ученые выяснили, что стволовая соматосенсорная кора крыс активируется, когда крысу щекочут знакомые люди. Хотя щекотка нравится не всем крысам, большинство из них все же получает от нее удовольствие. Теперь же исследователи выяснили, что эти эмоции заразительны — крысы радуются даже тогда, когда видят, как кто-то щекочет другую крысу.

На протяжении недели перед экспериментом ученые держали крыс на руках по 20 минут и щекотали по 10 минут. Во время эксперимента крысу помещали в клетку, разделенную на два отсека прозрачной перегородкой. Сначала экспериментатор в пустом отсеке имитировал щекотку рукой, затем в нем проигрывалось видео с крысой, которую щекотали. После этого ученые помещали в пустой отсек вторую крысу и начинали щекотать ее.

Когда ученые щекотали другую крысу, подопытные заметно оживлялись, бегали по своему отсеку, пытались пробраться к руке и прыгали от радости. Установленные в мозге крысы электроды регистрировали повышенную активность нейронов. Ультразвуковые микрофоны при этом улавливали вокализации, которые можно было интерпретировать как смех. Эти же вокализации крыса издавала при виде руки, «щекочущей» воздух, однако не прыгала и в целом была более спокойна. Щекотка на видео крыс практически не интересовала.

Крысы обладают способностью разделять чувства сородичей, что играет важнейшую роль во взаимодействии между животными, отметили авторы работы. Изучение «эмоционального заражения» как способа быстрого установления эмоциональной связи позволит больше узнать о механизмах развития эмпатии и у людей, рассчитывают они.