Ученые создали нейросеть, определяющую пьяных по голосу

Нейросеть, способную установить опьянение по голосу, разработали австралийские ученые из Университета Ла Троба. Исследование было опубликовано в журнале Alcohol.

Для обучения нейросети исследователи использовали более 12 тыс. записей голоса трезвых людей и в состоянии опьянения. ADLAIA смогла заметить опьянение у дикторов с концентрацией алкоголя в крови 0,5‰ или выше с точностью почти 70%. Алгоритм показал более высокую эффективность — почти 76% — при выявлении опьянения у дикторов с концентрацией алкоголя выше 1,2‰. Для оценки оказалось достаточно 12-секундной записи.

Исследователи рассчитывают, что ADLAIA можно будет интегрировать в мобильные приложения и использовать, например, в барах и на спортивных стадионах, чтобы получать мгновенные результаты об уровне опьянения людей.

«Возможность определять лиц, находящихся в состоянии опьянения, исключительно на основе их речи, стала бы гораздо более дешевой альтернативой существующим системам. Тестирование на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в подобных местах — дорогостоящее и зачастую ненадежное», — отметили авторы работы.