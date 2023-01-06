Ученые связали использование газовых плит с ростом случаев астмы у детей

Использование газовых плит связано с 12,7% всех случаев астмы у детей в США, подсчитали специалисты организации Rocky Mountain Institute, занимающейся вопросами устойчивого развития. Об этом они рассказали в статье в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Исследователи сопоставили данные переписи населения 2019 года с результатами метаанализа 41 более ранней работы, посвященной рискам развития астмы у детей в домах с газовыми плитами — такие сегодня есть примерно в трети американских домов. Похожее исследование с аналогичными результатами ранее проводилось в Австралии.

Американская газовая ассоциация усомнилась в достоверности результатов и назвала исследование «математическим упражнением, основанным на пропаганде».

Впрочем, вопрос о вреде использования газовых плит неоднократно поднимался и в более ранних исследованиях: специалисты обращали внимание, что продукты горения, включая оксиды азота, могут накапливаться в недостаточно хорошо проветриваемых помещениях и повреждать дыхательные пути и сосуды.