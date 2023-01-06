Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые связали использование газовых плит с ростом случаев астмы у детей

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Использование газовых плит связано с 12,7% всех случаев астмы у детей в США, подсчитали специалисты организации Rocky Mountain Institute, занимающейся вопросами устойчивого развития. Об этом они рассказали в статье в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Исследователи сопоставили данные переписи населения 2019 года с результатами метаанализа 41 более ранней работы, посвященной рискам развития астмы у детей в домах с газовыми плитами — такие сегодня есть примерно в трети американских домов. Похожее исследование с аналогичными результатами ранее проводилось в Австралии.

Американская газовая ассоциация усомнилась в достоверности результатов и назвала исследование «математическим упражнением, основанным на пропаганде».

Впрочем, вопрос о вреде использования газовых плит неоднократно поднимался и в более ранних исследованиях: специалисты обращали внимание, что продукты горения, включая оксиды азота, могут накапливаться в недостаточно хорошо проветриваемых помещениях и повреждать дыхательные пути и сосуды.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть