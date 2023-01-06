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Китайские хирурги удалили градусник из мочевого пузыря 12-летнего мальчика

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The First People's Hospital of Longquanyi District

Китайские хирурги из Первой народной больницы района Лунцюаньи прооперировали 12-летнего мальчика, удалив застрявший в его уретре градусник. Медицинский случай они описали в статье в журнале Asian Journal of Surgery.

Мальчик ввел термометр в уретру во время мастурбации, и тот вскоре оказался в мочевом пузыре. Спустя девять часов мальчик оказался не в состоянии терпеть боль и рассказал родителям о случившемся. Вскоре он оказался в больнице. Чтобы извлечь термометр, понадобилась операция — вытягивать его обратно через уретру было бы слишком травмоопасно, поэтому врачам пришлось проделать небольшое отверстие в животе, чтобы добраться до мочевого пузыря напрямую.

Операция прошла успешно, однако не уточняется, не развились ли какие-то осложнения в дальнейшем.

Инородные тела уретры встречаются у детей нечасто — в основном с такой проблемой к хирургам попадают взрослые мужчины, отметили врачи. Как сообщается в отчете, мальчик вставил термометр в половой член «из чувства любопытства к гениталиям», а также из-за «отсутствия полового воспитания в стране».

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