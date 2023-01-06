Биолог Боринская объяснила, как на самом деле проявляется похмелье

Настоящее похмелье, при котором на утро после пьянки снова тянет выпить, может возникнуть у человека с уже сформированной алкогольной зависимостью, и его причина — отсутствие в крови ставшего привычным алкоголя. Те же люди, которые не могут с утра видеть алкоголь, испытывают на самом деле не похмелье, а алкогольное отравление или постинтоксикацию. Об этом «Газете.Ru» рассказала исследователь «алкогольных генов», доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

«Это состояние можно назвать «похмельем здорового человека», когда умеренно пьющий человек перебрал, в предыдущий день выпил слишком много, поэтому ему плохо. В этом случае неприятные ощущения вызваны высоким содержанием продуктов окисления алкоголя в крови. С медицинской точки зрения это не похмельный синдром, а отравление», — пояснила она.

Симптомы алкогольного отравления похожи на симптомы отравления любым другим продуктом, добавила Боринская. Но проходят они довольно быстро.

При алкогольном отравлении у человека нет желания употребить алкоголь снова. При настоящем же похмелье, которое представляет собой абстинентный синдром — «ломку», — новая порция спиртного помогает снять симптомы. Таким образом, похмельный синдром указывает на сформированную алкогольную зависимость.

«Как сказал один из пациентов наркологической больницы, в которой мы проводили исследование: «Обычный человек хочет — пьет, не хочет — не пьет. Алкоголик хочет — пьет, не хочет — все равно пьет», — отметила Боринская.

Подробнее о том, как именно проявляется настоящее похмелье и можно ли побороть желание продолжить пить просто усилием воли — в материале «Газеты.Ru».