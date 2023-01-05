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Психолог Николаева объяснила, как отмечать праздники с чувством вины из-за политической обстановки

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Одним людям, страдающим от грусти и чувства вины, подойдет отказаться от праздника, заменив его на тихие посиделки, а другим — отмечать, смирившись с подмешанными негативными эмоциями. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог, научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева.

«В такой ситуации важно определить, какие чувства преобладают: если вина и грусть сильны, то лучше отказаться от шумного застолья, но тихие посиделки с единомышленниками могут придать сил. Если же переживания не перевешивают радость от грядущего праздника или в семье есть дети — можно смело отмечать, приняв для себя тот факт, что в этот раз к радости все же будут подмешаны и другие состояния», — пояснила Николаева.

Психолог советует не пытаться изображать, что ничего не происходит, а если чувство вины парализует — обратиться к специалисту.

Подробнее о том, как позволить себе отдохнуть в текущей ситуации и как не уйти с каникул с расстроенной психикой — в материале «Газеты.Ru».

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