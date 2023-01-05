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Ученые назвали продукты, которые приводят к облысению у мужчин

Китайские ученые выяснили, что напитки с сахаром повышают риск облысения у мужчин

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Ученые из Университета Цинхуа выяснили, что употребление сладких напитков повышает риск выпадения волос у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании принял участие 1951 мужчина, живущий в Китае, в возрасте от 18 до 45 лет из 31 провинции. Они заполнили анкеты для оценки их питания, физического и психического здоровья.

Ученые обнаружили значительную связь между высоким потреблением сахаросодержащих напитков и выпадением волос по мужскому типу (андрогенной алопецией). Еще сильнее, чем сладкие напитки, риск облысения повышало посттравматическое стрессовое расстройство.

Авторы работы предположили, что чрезмерное потребление сахара может активировать метаболические пути, уменьшающие количество глюкозы, доступной для клеток эпидермиса внешней оболочки волосяных фолликулов. Это ухудшает питание фолликула, что и приводит к выпадению волос.

Исследование имело ограничения, поскольку не все его участники имели подтвержденный врачом диагноз. Результаты этой работы должны быть подтверждены в длительных исследованиях.

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