Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медики назвали пищевую добавку, которая может обратить вспять атеросклероз у некоторых больных

close
100%
Freepik

Ученые из Университета Осаки показали, что пищевая добавка трикаприн может обратить вспять признаки ишемической болезни сердца у части пациентов. Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) сопровождается сужением артерий сердца, часто приводит к сердечному приступу и остается основной причиной смерти во всем мире. Главная причина развития ИБС — это отложение холестерина на стенках сосудов. Но у некоторых пациентов отложения имеют другую природу и состоят в основном из триглицеридов. В этом случае большинство методов лечения ИБС имеют ограниченную эффективность.

Ученые сообщили о значительном обращении вспять признаков атеросклероза в кровеносных сосудах сердца у двух пациентов, принимавших пищевую добавку трикаприн. Он способствует расщеплению липидов клетками сердечной мышцы. Оба страдали от боли в груди и диабета. Прием трикаприна привел к облегчению симптомов.

Как отметили авторы, регрессия атеросклероза после снижения уровня липидов хорошо известна. Но ранее не были описаны случаи, когда регрессия произошла бы при атеросклерозе, вызванном отложением триглицеридов на стенках сосудов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть