Ученые продемонстрировали шпионскую миниатюрную полусубмарину

Американские инженеры создали миниатюрный автономный полупогружной аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Вашингтон.

Подводные лодки обладают рядом преимуществ, в том числе скрытностью и безразличием к морской погоде. Однако у них есть ряд существенных минусов — с ними практически невозможна радиосвязь, для движения под водой с высокой скоростью требуется очень мощный двигатель, к тому же, без доступа воздуха двигатели внутреннего сгорания могут работать только от запаса в баллонах с искусственным окислителем.

Прототип полусубмарины длиной примерно 50 сантиметров, построенный из готовых компонентов и деталей, напечатанных на 3D-принтере, показал свои мореходные качества в водных испытаниях, быстро двигаясь с низким лобовым сопротивлением и почти не возвышаясь над водой.

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«Полупогружной аппарат относительно недорог в постройке, его трудно обнаружить и он может пересекать океаны, — сказал Константин Матвеев, профессор, возглавляющий эту работу. — Он не так чувствителен к волнам по сравнению с надводными кораблями, поскольку большая часть корпуса находится под водой, у него есть и некоторые экономические преимущества». В том числе, для подобной лодки нет нужды в прочном корпусе. В полупогруженном состоянии аппарат движется с максимальной скоростью 1,5 м/с, при превышении этого значения полусубмарина высоко поднимается над водой, шумит и оставляет след.

Исследователи также оснастили лодку гидролокатором и нанесли на карту дно водохранилища недалеко от города Пуллман, штат Вашингтон, чтобы проверить ее способность собирать и передавать данные.

Хотя полусубмарина еще не полностью автономна, она может быть запрограммирована на определенное поведение, например, на самостоятельное движение по определенному маршруту или реагирование на определенные объекты, преследуя их или убегая. Потенциально подобные аппараты можно будет использовать в военных целях (например, для ведения разведки) или как гражданский транспорт. В данный момент ученые работают в сотрудничестве с Военно-морской академией США в Аннаполисе.